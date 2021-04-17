96-летний экс-функционер умер от коронавируса, сообщает Mundo Deportivo.

Умер легенда Реала Кальпе – он брал Кубок чемпионов и творил историю Леванте

Муссонс присоединился к хунте "блаугранас" в 1978 году и проработал под руководством Хосепа Луиса Нуньеса в течение всей его 22-летней каденции. В 1980-2000 гг. он возглавлял отдел массового футбола. Муссонс был одним из отцов Ла Масии – кузницы талантов Барселоны. После ухода из совета директоров он получил титул почетного президента родного департамента. Несмотря на почтенный возраст, менеджер продолжил активную общественную деятельность и еженедельно переписывался с преемниками в структуре каталонцев.

Барселона отдаст дань памяти Муссонса в финале Кубка Испании. Команда Рональда Кумана выйдет на поединок против Атлетика из Бильбао с черными нарукавными повязками.