Экс-вратарь ряда английских команд умер в 51-летнем возрасте, сообщает independent Причины смерти Алана не уточняются.

29-летний экс-игрок Пармы умер во время матча памяти своего брата

Миллер является воспитанником Арсенала, начал играть за лондонцев в сезоне 1988/89, но был резервистом Дэвида Симена. Главными достижениями в его карьере являются победы в Кубке обладателей кубков и Кубка Англии с "канонирами", в расположение которых он возвращался в течение своего футбольного пути несколько раз. В 1995-м выигрывал первый дивизион с Мидлсбро.

Заметим, за свою карьеру Алан Миллер поиграл еще за Плимут, Блэкберн, Вест Бромвич, Гримсби и другие английские коллективы. Попробовал свои силы он и в Шотландии, где завершил карьеру выступлениями за Сент-Джонстон. Бывшие клубы уже выразили соболезнования семье.

"Я кинув пити і займатися сексом – найгірші 20 хвилин мого життя": правила життя бомбардира-ловеласа Джорджа Беста