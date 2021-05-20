Умер экс-игрок Зари Ференчак – он остался в Крыму после аннексии
Неожиданно ушел из жизни бывший игрок Зари, Севастополя и Таврии Сергей Ференчак.
Бывший футболист умер в возрасте 37 лет, сообщает официальный сайт Севастополя.
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Причины внезапной смерти Ференчака пока неизвестны. После завершения карьеры игрока в 2019 году Сергей непродолжительное время работал тренером в детско-юношеской секции ФК Севастополь.
За время своих выступлений Ференчак успел поиграть за такие команды как Заря, Севастополь, Таврия, Титан, Химик, Белшина и Рубин Ялта. В составе Севастополя он вообще провел 219 матчей, в которых забил 19 мячей, становился победителем Первой лиги и выводил на поле с капитанской повязкой на матчи УПЛ в сезоне 2011/12.
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