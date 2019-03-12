Умер экс-игрок сборной Бразилии Коутинью – чемпион мира-1962

Пеле и Коутинью в составе Сантоса / 20Minutos

В возрасте 75 лет скончался чемпион мира в составе сборной Бразилии Коутинью.

В возрасте 75 лет ушел из жизни один из славных бразильских футболистов – Коутинью, сообщает Twitter Fifa.

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"Чемпион мира 1962 года и большой партнер Пеле в Сантосе, который за свою блестящую карьеру забил 368 голов. Покойся с миром", – говорится в сообщении.

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