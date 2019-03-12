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Умер экс-игрок сборной Бразилии Коутинью – чемпион мира-1962

11:51 21 Читати українською
Умер экс-игрок сборной Бразилии Коутинью – чемпион мира-1962
Пеле и Коутинью в составе Сантоса / 20Minutos

В возрасте 75 лет скончался чемпион мира в составе сборной Бразилии Коутинью.

В возрасте 75 лет ушел из жизни один из славных бразильских футболистов Коутинью, сообщает Twitter Fifa.

Пеле считает, что Мбаппе может стать его преемником в футболе

"Чемпион мира 1962 года и большой партнер Пеле в Сантосе, который за свою блестящую карьеру забил 368 голов. Покойся с миром", говорится в сообщении.

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Мир Бразилия Бразилия Пеле Смерти футболистов
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