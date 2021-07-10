Бывший игрок сборной Англии Пол Маринер умер в возрасте 68 лет, сообщает официальный твиттер "трех львов".

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За свою карьеру игрока экс-форвард успел поиграть за Плимут, Ипсвич, Арсенал, Портсмут, Вуллонгонг Сити, Олбани Кэпиталс и Сан-Франциско Бэй. Маринер также тренировал Нью Инглэнд Революшн (ассистент тренера), а в статусе наставника команды работал в Плимуте и Торонто.

Пол вызывался в сборную Англии в период с 1977 по 1985 годы, проведя за это время 35 матчей в составе национальной команды, отметившись 13 голами.

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