Умер экс-игрок Динамо и Карпат Думанский – он противостоял Марадоне в финале Мундиаля
Печальная весть потревожила футбольную Украину. В вечность отошел Ярослав Думанский.
В возрасте 61 года скончался мастер спорта международного класса Ярослав Думанский, информирует городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.
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Бывший полузащитник начинал свою карьеру в ивано-франковском Спартаке, поиграл в Динамо, Карпатах и Металлисте пять, четыре и один сезон соответственно. С киевлянами Думанский становился чемпионом СССР-1981 и завоевал Кубок Союза-1982.
Интересно, что в финале Мундиаля U-20 в 1979-м Думанский выводил сборную СССР против Аргентины Диего Марадоны. Команда Ярослава тогда уступила – 1:3.
После завершения карьеры он работал детским тренером в родном Ивано-Франковске, а в последние годы жизни таксовал.
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