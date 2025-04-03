На 49-м году жизни ушел в мир иной бывший украинский полузащитник Александра Гребеножко, сообщает Бомбардир. Причины смерти не разглашаются.

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Напомним, Гребеножко начал свои выступления на профессиональном уровне в 1993 году в составе Оболони. В 1995-м отправился в зарубежное турне, чтобы поиграть за бельгийский Оверпель, менхенгладбахскую Боруссию (выступал вместе с легендой немецкого футбола Штефаном Эффенбергом) и Заксен из Лейпцига.

В 2002 году Александр вернулся в Украину и выступал за Волынь (с которой вышел в элиту украинского футбола). Затем был российский Терек, возвращение в Оболонь, переход в Закарпатье и очередной вояж за границу – в Динамо Махачкала и минский Локомотив.

После завершения карьеры Гребеножко занимался агентской деятельностью.

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