На 64-м году оборвалась жизнь бывшего нападающего Днепра Сергея Парастаева, сообщает известный футбольный журналист и архивариус из Днепра Дмитрий Москаленко.

Умер двукратный чемпион Европы в составе Бенфики – он играл за ПСЖ в первом сезоне после основания клуба

Родился он в Рустави (Грузия), но позже семья переехала в Украину. Начинал игровую карьеру во Второй лиге СССР в командах Казахстана и Сибири, а в 1986 году по рекомендации Николая Павлова его приняли в днепропетровский Днепр, за который он провел 1 матч за основу, а за дублеров забил 5 мячей в 11 играх.

Тренер команды Евгений Кучеревский позже посоветовал ему перейти в Судостроитель, где он в основном дальше и выступал. В чемпионате Украины немного поиграл за винницкую Ниву и житомирский Химик. Из-за разрыва связок ахиллова сухожилия Парастаев в 31 год завершил игровую карьеру и занялся предпринимательством.

