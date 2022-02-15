О печальном известии сообщил главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков в своем Telegram-канале.

Умер легендарный массажист и физиотерапевт Динамо – он работал в клубе с 80-х годов

"Умер Евгений Панкратов. Почти в день рождения... 60 лет. Светлая память. Талантливый был человек. Более двадцати лет вместе отработали... Неотделим от "Футбола", мне кажется", – отметил Франков.

Добавим, что причины смерти Панкратова неизвестны. Журналист известен продолжительной работой в журнале "Футбол", которому отдал больше 20 лет.

"Ми не боїмося Росію, бо маємо ліву ногу Маліновського": гол українця порвав Італію, Руслана порівняли з ядерною зброєю