Умер известный журналист Евгений Панкратов – он больше 20 лет работал в журнале "Футбол"
13:15 - Читати українською
Именитый журналист Евгений Панкратов ушел из жизни в канун дня рождения.
О печальном известии сообщил главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков в своем Telegram-канале.
Умер легендарный массажист и физиотерапевт Динамо – он работал в клубе с 80-х годов
"Умер Евгений Панкратов. Почти в день рождения... 60 лет. Светлая память. Талантливый был человек. Более двадцати лет вместе отработали... Неотделим от "Футбола", мне кажется", – отметил Франков.
Добавим, что причины смерти Панкратова неизвестны. Журналист известен продолжительной работой в журнале "Футбол", которому отдал больше 20 лет.
"Ми не боїмося Росію, бо маємо ліву ногу Маліновського": гол українця порвав Італію, Руслана порівняли з ядерною зброєю
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter