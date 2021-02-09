В возрасте 76 лет перестало биться сердце бывшего тренера из Франковской области Юрия Шайкин, сообщает страница Ветерани футболу Прикарпаття у Facebook.

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Причиной стал геморрагический инсульт, с которым его доставили в центральную больницу в тяжелом состоянии. Врачи отчаянно боролись за жизнь Шайкина.

Отметим, что Юрий Семенович в свое время стал одним из лучших детских тренеров страны. Среди самых известных его воспитанников Ярослав Думанский, Валентин Москвин и братья Юрченко.

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