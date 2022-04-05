Печальное известие сообщила пресс-служба медиагруппы "Украина": "Более 20 лет он был спортивным журналистом. Без преувеличений – одним из лучших в стране. Тысячи уникальных репортажей и интервью в газетах и ​​на сайтах, которые можно перечитывать и сейчас, потому что в них всегда была жизнь, а с ней – азарт, юмор и креатив… Таким был и Руслан: живым, эрудированным с невероятным чувством юмора.

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С конца 2020 года он работал в креативной команде сайта "Сегодня". Он был "фантазистой" команды (есть такой термин в футболе, который он обожал и знал в совершенстве). 3 апреля Руслану исполнилось 47 лет. С утра болело сердце, но он никому ничего не говорил. Ибо всегда был таким: не просил и не жаловался. Отработал вечернюю смену. А в ночь на 4-е умер".

Кстати, одним из предыдущих мест работы Руслана Меженского был и наш сайт. Почитать его материалы на "Футбол 24" можно в персональном блоге по этой ссылке.

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