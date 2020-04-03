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Умер известный соавтор Лобановского – последний из "Большой четверки"

06:00 15 Читати українською
Умер известный соавтор Лобановского – последний из "Большой четверки"
Владимир Ткачук / фото из соцсетей

Ушел из жизни известный профессор и ученый Ткачук Владимир Григорьевич.

О смерти Владимира Ткачука сообщил бывший защитник киевского Динамо Владислав Ващук на своей странице в Facebook.

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"Последний, который оставался в живых из большой четверки – Лобановский, Базилевич, Зеленцов, Ткачук. Ему было 83. В воскресенье упал и сломал шейку бедра, в понедельник его поместили в больницу, а во вторник вечером оторвался тромб. Сегодня было прощание в крематории, захоронение будет уже после карантина", – написал Ващук.

Владимир Ткачук был научным руководителем и рецензентом кандидатских и докторских работ, одним из лекторов в Центре лицензирования УАФ (ФФУ). В соавторстве с В. Лобановским, А. Зеленцовым и А. Контратьевим Ткачук написал книгу "Тактика и стратегия в футболе".

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