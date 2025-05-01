Самый известный болельщик сборной Испании Маноло, известный по прозвищу "Эль дель Бомбо" ("Барабанщик"), умер в этот четверг, 1 мая, в возрасте 76 лет в городе Вила-Реал. Последние дни жизни он провел в больнице из-за проблем с дыханием, информирует Marca.

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Последнее публичное появление Маноло состоялось на стадионе Месталья в матче между сборными Испании и Нидерландов в конце марта этого года.

Самый легендарный болельщик национальной сборной начал болеть за "Фурию Роху" во время чемпионата мира 1982 года, который принимала Испания. С тех пор Маноло побывал на 10 чемпионатах мира и 8 чемпионатах Европы.

Маноло редко пропускал матчи национальной сборной, включая товарищеские. Он не смог съездить в Катар на ЧМ-2022, хотя планировал – RFEF предоставила ему билеты на матчи и перелеты, но не деньги на проживание, которые были необходимы для въезда в страну.