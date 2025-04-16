О смерти бывшего футболиста бухарестского Рапида сообщили в официальном обращении клуба.

Умер тренер, который трижды приводил Реал к чемпионству

По данным румынских СМИ, Бупендза погиб после падения с 11-го этажа многоэтажки в Китае, где выступал. Следователи рассматривают три основные версии: самоубийство, несчастный случай или конфликт с братом, который, вероятно, находился с ним в квартире. За день до трагедии футболист не появился на тренировке команды и не выходил на связь.

Аарон Бупендза был хорошо известен европейским клубам. В 2021 году к нему проявляло интерес киевское Динамо, когда форвард играл за Хатайспор.

На протяжении карьеры также выступал за Цинциннати, По, Аль-Араби из Дохи и другие клубы. За сборную Габона провел 34 матча и забил 8 мячей.

Шовковский воспитывает Бражка, или Почему Суркис "дал в штангу"