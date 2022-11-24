Умер форвард золотого Ливерпуля 70-80-х – он вошел в историю мерсисайдского дерби
18:58 - Читати українською
Бывший нападающий Ливерпуля и Эвертона Дэвид Джонсон ушел в лучший мир после борьбы с болезнью.
Дэвид Джонсон скончался в возрасте 71 года, сообщает The Telegraph. Форвард долго страдал из-за болезни – ему диагностировали рак горла.
Умер почетный президент Ливерпуля – он вывел мерсисайдцев в Премьер-лигу и помог выиграть 10 трофеев за 16 лет
Джонсон был важным игроком мощного Ливерпуля 70-80-х годов и выиграл с командой 4 чемпионата Англии и 3 Кубка европейских чемпионов. В его активе 55 голов за 148 матчей лиги в составе Ливерпуля.
Дэвид начинал карьеру в Эвертоне и стал первым футболистом, забившим в мерсисайдском дерби за обе команды. Также он выступал за Ипсвич и сыграл 8 матчей за сборную Англии.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter