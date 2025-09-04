Сегодня, 4 сентября, стало известно о смерти легендарного итальянского модельера Джорджио Армани, основателя Armani Group, в возрасте 91 года.

Андрей Шевченко познакомился с Армани в 2000 году, когда выступал в составе Милана. Через год уже принял участие в показе кутюрье на Неделе мужской моды в Милане. Это было не единственное сотрудничество украинского футболиста с Армани, и форвард несколько раз выходил на подиум в одежде от модельера. В соцсетях Шевченко отреагировал на смерть друга.

"Мир теряет человека, который научил его элегантности. Я теряю друга. Спасибо тебе за все, дорогой Джорджо", – написал Шевченко.

