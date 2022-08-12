Сегодня утром поступило известие о смерти известного итальянского голкипера, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Умер легенда Милана, который тренировал Реал и трижды выигрывал Лигу чемпионов

Гарелла оставил яркий след во многих клубах Серии А и В. В частности, ковал единственное скудетто в истории Вероны (1984/85) и рядом с Марадоной приводил Наполи к "золотому дублю" в кампании 1986/87. В общей сложности в элите итальянского футбола Гарелла провел 233 матча (88 "сухих"), пропустив 224 гола.

Причиной смерти стали осложнения после операции на сердце. Клаудио во время отдыха пожаловался на плохое самочувствие, но все усилия врачей не принесли желаемого результата. Незадолго до смерти Гарелла в разговоре со СМИ выдал грустную фразу: "Я живу в забвении. Большой футбол забыл меня, и я не знаю, почему".

Пабло Ескобар у футболі: дербі наркокартелів, замахи на арбітрів, Марадона на побігеньках, "усі злочинці на трибунах"