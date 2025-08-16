Бенфика оплакивает смерть своего бывшего левого защитника Круша, который был двукратным чемпионом Европы в составе "орлов". Как информирует официальный сайт клуба, один из самых легендарных игроков в истории Бенфики умер в возрасте 85 лет.

Круш провел 11 сезонов в Бенфике и дважды в составе "орлов" выигрывал Кубок европейских чемпионов. Перед завершением карьеры в 1970 году он перешел в ПСЖ, за который провел первый сезон в истории клуба.

Левый защитник выиграл восемь чемпионатов страны, три Кубка Португалии и четыре Кубка Почета за 445 матчей за Бенфику, забив один гол. В составе национальной сборной Португалии он участвовал в ЧМ-1966, в котором команда заняла третье место.