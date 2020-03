Умер чемпион мира в составе сборной Бразилии Жаир Мариньо

O Fluminense lamenta a morte do ex-lateral Jair Marinho e se solidariza com família e amigos. Ídolo Tricolor, Jair foi campeão mundial de 1962 com a seleção brasileira. Com a camisa verde, branco e grená, disputou 258 jogos e conquistou diversos títulos.



: Mailson Santana/FFC pic.twitter.com/TpjGZNXTEE