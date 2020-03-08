Умер чемпион мира в составе сборной Бразилии Жаир Мариньо

Трагическая новость пришла из Бразилии – умер чемпион мира-1962 Жаир Мариньо в возрасте 83 лет.
7 марта ушел из жизни бывший правый защитник сборной Бразилии Жаир Мариньо, информируетOliberal.
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Отмечается, что экс-футболист умер в возрасте 83 лет из-за остановки сердца после пережитого инсульта.
"Флуминенсе оплакивает смерть бывшего игрока Жаира Мариньо и выражает солидарность с семьей и друзьями", – говорится в твиттере Флуминенсе.
Добавим, что Мариньо становился чемпионом мира-1962 года в составе сборной Бразилии. Правда, футболист провел тот Мундиаль в статусе запасного игрока за спиной легендарного Джалмы Сантоса.
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