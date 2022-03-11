Культовый полузащитник Юрген Грабовски ушел из жизни в возрасте 77 лет.

Франкфуртский Айнтрахт на официальном сайте сообщил печальную новость об утрате своего бывшего игрока.

Автор первого гола Шахтера в еврокубках умер в оккупированном Херсоне

Грабовски всю профессиональную карьеру посвятил именно "орлам" – с 1965 по 1980-ый наиграл 555 матчей и забил 151 гол. Вместе с Айнтрахтом выигрывал Кубок УЕФА 1979/80 и два Кубка Германии. "Граби" являлся частью одной из самых успешных сборных Германии за всю историю. Лидер Айнтрахта успел собрать все комплекты наград чемпионатов мира – серебро 1966-го, бронзу 1970-го и золото 1974-го. В 1972 году эта машина стала и чемпионом Европы.

В последние годы жизни Грабовски боролся с тяжелой болезнью, которая не позволяла ему регулярно посещать родной стадион во Франкфурте.

"Якщо не підпишу контракт з Реалом, залишусь серед корів": Пако Хенто – від гучної критики до легенди Мадрида