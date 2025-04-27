Умер чемпион мира и двукратный победитель Лиги чемпионов – он четыре раза выигрывал Серию А
Футбольные сообщества Бразилии и Италии оплакивают смерть именитого нападающего Жаира да Косты.
Пресс-служба Интера в своих соцсетях сообщила о смерти 84-летнего бразильца. Причины смерти Жаира да Косты не разглашаются.
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Бразилец сделал имя себе, выступая за Португезу. Именно оттуда он перебрался в итальянский Интер. С миланским клубом он четырежды добывал титул чемпиона Италии, дважды выигрывал Лигу чемпионов (1964, 1965 г.), а также дважды Межконтинентальный Кубок.
Жаир да Коста вызывался в сборную Бразилии, с которой выиграл титул чемпиона мира в 1962 году. Правда, нападающий лишь один раз выходил на поле за "селесао".
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