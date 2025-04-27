Пресс-служба Интера в своих соцсетях сообщила о смерти 84-летнего бразильца. Причины смерти Жаира да Косты не разглашаются.

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Бразилец сделал имя себе, выступая за Португезу. Именно оттуда он перебрался в итальянский Интер. С миланским клубом он четырежды добывал титул чемпиона Италии, дважды выигрывал Лигу чемпионов (1964, 1965 г.), а также дважды Межконтинентальный Кубок.

Жаир да Коста вызывался в сборную Бразилии, с которой выиграл титул чемпиона мира в 1962 году. Правда, нападающий лишь один раз выходил на поле за "селесао".

É scomparso Jair. Ala destra dal dribbling fenomenale, ha vinto tutto con la Grande Inter.

Quattro campionati, due Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, un posto nell’eternitá di una squadra leggendaria.

Il Club si stringe alla sua famiglia in questo momento… pic.twitter.com/BKK4wh4E0e — Inter (@Inter) April 26, 2025

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