Луис Гальван умер в возрасте 77 лет, информирует VI. Он провел почти всю карьеру в Аргентине, лишь немного поиграв за боливийский Боливар. Он стал клубной легендой Тальерес Кордова, хотя так и не выиграл чемпионский титул в составе этой команды.

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Важнейшим событием в биографии Гальвана, без сомнения, является чемпионат мира 1978 года. Тем летом Луис сыграл все семь матчей от начала до конца в одной связке с Даниэлем Пассареллой. В финале 25 июня 1978 года он был одним из тринадцати игроков, которые под руководством тренера сборной Сесара Луиса Менотти стали чемпионами мира в финале против сборной Нидерландов.

В общем Гальван провел за Аргентину 34 матча, голов не забивал.

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