Трагическая весть пришла из Барселоны, где в последний путь провели легенду клуба – Феррана Оливелью.

Барселона в своем твиттере сообщила о смерти бывшего игрока клуба, а также экс-капитана сборной Испании – Феррана Оливельи. Его жизнь оборвалась на 87 году жизни.

Умер легендарный вратарь чемпионатов мира – его рекорд повторили Месси и Роналду

"Барселона выражает глубокие соболезнования семье и друзьям Феррана Оливельи, бывшего игрока клуба между 1956 и 1969 годами. Покойся с миром", – говорится в заметке.

Заметим, что Оливелья занимает восьмое место по количеству проведенных матчей (524) в составе Барселоны – 8-е место. Ферран выступал на позиции центрального защитника и был капитаном сборной Испании, которая завоевала трофей Евро-1964.

"Якщо не підпишу контракт з Реалом, залишусь серед корів": Пако Хенто – від гучної критики до легенди Мадрида