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Умер бывший защитник Реала – он дважды выигрывал с мадридцами чемпионат Испании

16:43 9 Читати українською
Умер бывший защитник Реала – он дважды выигрывал с мадридцами чемпионат Испании
Аурелио Кампа в составе Реала / AS

В возрасте 86 лет ушел из жизни Аурелио Кампа, который в середине 50-х становился чемпионом Испании в составе мадридского Реала.

Очередная футбольная смерть в Испании. Остановилось сердце Аурелио Кампы – бывшего защитника Реала и других испанских клубов. Ему было 86 лет, сообщает официальный сайт Лас-Пальмаса.

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Причина смерти бывшего футболиста не уточняется. В составе Реала Кампа дважды выигрывал чемпионат Испании – в сезонах 1953/54 и 1954/55. Кроме Реала, выступал за Бетис, Лас-Пальмас и Гранаду.

Напомним, недавно от коронавируса скончался бывший президент мадридского клуба Лоренсо Санс. Его не смогли спасти после госпитализации.

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