28 июля скончался экс-игрок Карпат и ряда других клубов Никитюк. Ему было 67 лет. Печальную новость сообщил Юрий Назаркевич в Facebook.

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Футбольную карьеру Виктор начинал в житомирском Автомобилисте на позиции защитника. В 18 лет его пригласили в Динамо, но он играл только за дублеров. После выступал за СК Луцк, откуда перебрался в Карпаты. В сезоне 1976-1977 помог "львам" занять 4-е место в Высшей лиге СССР.

Также Виктор Никитюк успел поиграть за Спартак (Ивано-Франковск), СКА (Львов), Кривбасс (Кривой Рог) и СКА Карпаты (Львов). По завершении карьеры стал тренером и работал с командами Львовской области.

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