Печальная весть пришла из Англии – в вечность отошел экс-наставник Ньюкасла и ряда других английских клубов Гленн Редер.

Редер умер в возрасте 65 лет после длительного лечения опухоли мозга, сообщает BBC.

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Специалист за свою карьеру успел поработать в тренерском штабе Глена Ходдла в национальной сборной Англии, а также привел Ньюкасл к единственному трофею в 21 веке – Кубку Интертото 2005/06.

Кроме этого, Редер успел поработать в Норвиче, Ньюкасле, Вест Хэме и Уотфорде, а карьеру завершил во второлиговом Джилингеме.

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