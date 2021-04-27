Михаил Калинин умер в 89-летнем возрасте, сообщает официальный сайт Шахтера. Причины смерти не называются.

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Михаил Васильевич посвятил свою жизнь донецкому футболу. Сначала был в горловском Шахтере, после перебрался в донецкий. В 1975-1987 и 1992-1995 годах Калинин был тренером, начальником команды. Много работал с вратарями "горняков".

К слову, Калинин также занимал должность вице-президента Донецкой областной федерации футбола с 1989 по 2011 годы.

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