Умер бывший тренер и руководитель Шахтера, посвятивший клубу 15 лет
19:04 - Читати українською
Печальная весть застала футбольную общественность Украины неожиданно. В вечность отошел Михаил Калинин.
Михаил Калинин умер в 89-летнем возрасте, сообщает официальный сайт Шахтера. Причины смерти не называются.
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Михаил Васильевич посвятил свою жизнь донецкому футболу. Сначала был в горловском Шахтере, после перебрался в донецкий. В 1975-1987 и 1992-1995 годах Калинин был тренером, начальником команды. Много работал с вратарями "горняков".
К слову, Калинин также занимал должность вице-президента Донецкой областной федерации футбола с 1989 по 2011 годы.
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