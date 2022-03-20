Умер бывший президент Барселоны Карраско
20 марта 16:40 - Читати українською
34-й президент Барселоны Раймон Карраско отошел в мир иной.
Раймон Карраско скончался на 99-м году жизни. Барселона сообщила о смерти в своих соцсетях и выразила соболезнования родным.
Карраско еще в далеком 1968 году стал членом правления Барселоны. Затем был вице-президентом клуба во время каденции Агусти Монталя. В 1977 стал временным президентом Барселоны и возглавил первые демократические выборы руководителя клуба.
Пробыл в должности президента полгода – Барселона за это время выиграла Кубок Испании. Во время правления Жоана Лапорта помогал консультациями.
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