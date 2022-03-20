Раймон Карраско скончался на 99-м году жизни. Барселона сообщила о смерти в своих соцсетях и выразила соболезнования родным.

Карраско еще в далеком 1968 году стал членом правления Барселоны. Затем был вице-президентом клуба во время каденции Агусти Монталя. В 1977 стал временным президентом Барселоны и возглавил первые демократические выборы руководителя клуба.

Пробыл в должности президента полгода – Барселона за это время выиграла Кубок Испании. Во время правления Жоана Лапорта помогал консультациями.

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