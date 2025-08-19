Бывший полузащитник Витесса и Гента Мартин Ламерс скончался в возрасте 58 лет, информируют издания Omroep Gelderland и De Gelderlander. В период с 1989 по 1990 год он сыграл за сборную Нидерландов два матча.

Ламерс дебютировал за "оранье" в матче против Бразилии, заменив Рональда Кумана, а вторую игру провел против сборной СССР, выйдя на замену вместо Джона ван'т Схипа.

Мартин Ламерс страдал дефектом речи – он был единственным заикой в истории команды. После окончания карьеры он издал свою автобиографию под названием "О-о-о-оранье".

Мартин был легендой Витесса, за который провел более 300 матчей.

