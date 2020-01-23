toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ИБИЦА - БАРСЕЛОНА

Умер бывший начальник Карпат и Волыни Анатолий Барабасевич

10:51 58 Читати українською
Умер бывший начальник Карпат и Волыни Анатолий Барабасевич
Анатолий Барабасевич / фейсбук Юрия Назаркевича

В возрасте 62 лет не стало бывшего руководителя львовских Карпат и луцкой Волыни Анатолий Барабасевича.

Сегодня, 23 января, перестало биться сердце известного футбольного деятеля Анатолия Барабасевича, которому 24 январе должно было исполниться 63 года. Об этом сообщил Юрий Назаркевич – руководитель пресс-службы "зелено-белых".

"Легіонери хотіли бойкотувати ще наприкінці першого кола": Карпати зсередини – 4-місячні борги, шок і туманне майбутнє

Анатолий Барабасевич в 1987-1991 годах работал начальником луцкой Волыни, а с января 1993 по октябрь 1994 трудился на аналогичной должности во львовских Карпатах.

"Хотів придбати у Карпати молодого Шевченка". Президент "левів", який покинув посаду за 7 років до приходу Димінського

blog_ava
Он прикрывает мою спину, когда я иду вперед, – Зинченко расхвалил партнера по Манчестер Сити
08:26
243
Теги
Анатолій Барабасевич Карпаты Карпаты Волынь Волынь
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
46
мин
Вулверхэмптон
22:00
Ливерпуль
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук