Бывший полузащитник Ювентуса Фабиан О'Нил ушел из жизни в праздничный день.

Ювентус на своем официальном сайте сообщил, что бывший хавбек туринцев Фабиан О'Нил ушел из жизни в возрасте 49 лет.

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Corriere dello Sport сообщает, что у уругвайца были достаточно серьезные проблемы с алкоголизмом – у него были проблемы со здоровьем, в частности острый цирроз печени.

За свою карьеру О'Нил успел поиграть за уругвайский Насьонал и итальянские Кальяри, Ювентус и Перуджу. Завершил выступления еще в далеком 2003 году.

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