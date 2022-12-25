Умер бывший игрок Ювентуса – у него был цирроз печени из-за злоупотребления алкоголем
21:00 - Читати українською
Бывший полузащитник Ювентуса Фабиан О'Нил ушел из жизни в праздничный день.
Ювентус на своем официальном сайте сообщил, что бывший хавбек туринцев Фабиан О'Нил ушел из жизни в возрасте 49 лет.
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Corriere dello Sport сообщает, что у уругвайца были достаточно серьезные проблемы с алкоголизмом – у него были проблемы со здоровьем, в частности острый цирроз печени.
За свою карьеру О'Нил успел поиграть за уругвайский Насьонал и итальянские Кальяри, Ювентус и Перуджу. Завершил выступления еще в далеком 2003 году.
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