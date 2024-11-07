Перестало биться сердце бывшего игрока и тренера киевского Динамо Виктора Кондратова, который успел поиграть и за донецкий Шахтер.

На 73-м году жизни ушел в небытие бывший игрок и тренер Динамо Виктор Кондратов, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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В статусе игрока Кондратов защищал цвета Динамо с 1969-го по 1974-й годы, выступая на позиции защитника, в общем сыграв в 16 матчах. Также он успел поиграть за Шахтер и СКА Карпаты.

После завершения игровой карьеры, тренировал дублирующий состав "бело-синих", Динамо-3, а также был тренером в ДЮФШ Динамо имени Валерия Лобановского.

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