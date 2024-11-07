Умер бывший игрок Динамо и Шахтера
7 ноября 14:08 - Читати українською
Перестало биться сердце бывшего игрока и тренера киевского Динамо Виктора Кондратова, который успел поиграть и за донецкий Шахтер.
На 73-м году жизни ушел в небытие бывший игрок и тренер Динамо Виктор Кондратов, сообщает официальный сайт "бело-синих".
Умер легендарный экс-защитник Карпат
В статусе игрока Кондратов защищал цвета Динамо с 1969-го по 1974-й годы, выступая на позиции защитника, в общем сыграв в 16 матчах. Также он успел поиграть за Шахтер и СКА Карпаты.
После завершения игровой карьеры, тренировал дублирующий состав "бело-синих", Динамо-3, а также был тренером в ДЮФШ Динамо имени Валерия Лобановского.
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