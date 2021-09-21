Сегодня, 21 сентября, в 83-летнем возрасте ушел из жизни легендарный итальянский полузащитник Романо Фольи, сообщает Milan Posts.

Умер экс-защитник Металлиста и юношеских сборных Украины Барвинко – ему было всего 27 лет

Всю свою футбольную карьеру Фольи провел в родной Италии, сначала в роли игрока, а позже в должности тренера. В 1955-1974 годах хавбек защищал цвета Торино, Болоньи, Катании и Милана. Вместе с последним Фольи побеждал в Кубке европейских чемпионов (сезон-1968/69).

Также Фольи успел провести 13 матчей за национальную команду.

"Я кинув пити і займатися сексом – найгірші 20 хвилин мого життя": правила життя бомбардира-ловеласа Джорджа Беста