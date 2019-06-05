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Умер бывший глава УЕФА Леннарт Юханссон

10:31 73 Читати українською
Умер бывший глава УЕФА Леннарт Юханссон
Леннарт Юханссон / Reuters

Умер один из бывших руководителей европейского футбольного союза.

О смерти 89-летнего Леннарта Юханссона сообщили на официальном сайте УЕФА.

Швед умер 4 июня в результате тяжелой болезни. Юханссон возглавлял УЕФА с 1990 по 2007 год. Он является рекордсменом по продолжительности пребывания на этом посту.

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Также функционер руководил шведским АИКом с 1967 по 1980 годы. Позже скандинавский гранд наградил его званием почетного президента.

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Мир Леннарт Юханссон УЕФА
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