Украинский судья Андрей Кутаков ушел в мир иной на 48-м году жизни.

Экс-арбитр УПЛ Андрей Кутаков ушел из жизни. Об этом сообщили в ДЮСШ управления образования и науки Броварского городского совета.

КДК УАФ отстранил экс-арбитра от футбола на 3 года – он 10 лет судил в УПЛ

"С глубокой скорбью сообщаем о преждевременной смерти Андрея Кутакова – заслуженного тренера Украины, известного в прошлом арбитра профессионального уровня, активиста и общественного деятеля, человека, который всю свою жизнь посвятил спорту и развитию футбола в Украине.

Он оставил заметный след в детско-юношеском футболе, тренировал команды разных возрастных категорий и воспитал не одно поколение юных футболистов. Светлая память!" – сообщили в Facebook.

Причины смерти бывшего арбитра не сообщают. Ему было 47 лет. Андрей Кутаков много сезонов судил матчи украинских команд: от Второй лиги до УПЛ.

К слову, брат Андрея, Дмитрий, также был судьей УПЛ. В январе 2025-го Дмитрия Кутакова отстранили от футбола на 3 года.

