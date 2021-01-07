Трагическое известие о смерти воспитанника Крузейро подтвердил официальный сайт "красно-синих".

Воспитанник Атлетика погиб в возрасте 23 лет в автокатастрофе

Аполинарио потерял сознание в неигровом эпизоде матча Алверки в чемпионате в воскресенье. Врачи тогда диагностировали у него остановку сердца, но сумели реанимировать бразильца. Через 10 минут после инцидента он уже был в больнице, где за его жизнь боролись медики. Однако, спасти Аполинарио не удалось.

Бразильский хавбек родился в штате Сан-Паулу, а на профессиональном уровне дебютировал за Крузейро в мае 2016 года. В местной Серии А он провел 7 матчей и перебрался в Европу в январе 2019-го.

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