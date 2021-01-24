Пресс-служба Шахтера сообщила о смерти старшего брата Рината Ахметова – Игоря, на 60-м году жизни.

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"Все прошедшие десятилетия Игорь Леонидович помогал строить современный Шахтер. Он принимал участие в управлении клубом, посещал домашние матчи в Донецке, всегда был рядом с командой. Его опыта и его советов будет очень не хватать всей семьи ФК Шахтер", – говорится в сообщении на официальном сайте "горняков".

Напомним, Ринат Ахметов стал президентом Шахтера в октябре 1996 года после трагической смерти предыдущего босса "горняков" – Ахатя Брагина.

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