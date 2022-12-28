Жизнь аргентинского футболиста и тренера Уго Марадоны оборвалась на 53-м году.

Уго Марадона скончался сегодня утром. Причиной смерти стала остановка сердца, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Младший брат Диего Марадоны пережил легендарного аргентинца на год и один месяц. Тот умер в конце ноября прошлого года из-за проблем с сердцем.

К слову, Уго Марадона тоже пытался построить успешную футбольную карьеру. Он даже переходил в Наполи, но сразу же перебрался в Асколи на правах аренды. Далее последовал ряд не очень именитых клубов Европы, Америки и Азии. За сборную Аргентины Уго играл только на юниорском уровне.

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