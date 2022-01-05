Печальное известие сообщила пресс-служба Зари. Куксов скончался в оккупированном Луганске на 73-м году жизни. Причина на данный момент неизвестна.

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Анатолий Куксов – настоящая легенда Зари. Он провел всю свою профессиональную карьеру в составе луганского клуба, с которым в 1972 году выиграл чемпионат СССР. В том же году уже со сборной завоевал бронзовые медали Олимпийских игр в Мюнхене. Куксов удерживает рекорд Зари по количеству сыгранных матчей – 570 (97 голов).

Тренерская карьера не удалась столь же яркой. Куксов тренировал Зорю, запорожский Металлург и ряд команд из Луганской области. После оккупации региона остался на подконтрольной боевикам территории. Одно время даже тренировал так называемую "сборную ЛНР".

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