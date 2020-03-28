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Умер 14-летний воспитанник Атлетико

17:25 199 Читати українською
Умер 14-летний воспитанник Атлетико
Кристиан Минчола / Фото ФК Атлетико

Ужасная трагедия шокировала мадридский Атлетико.

В 14-летнем возрасте ушел из жизни игрок академии Атлетико Кристиан Минчола, сообщает официальный сайт клуба.

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"Мы шокированы новостью о смерти нашего игрока и глубоко сожалеем об этой потере. Атлетико будет находиться с семьей Кристиана в эти трудные моменты", – прокомментировал трагедию президент "матрацников" Энрике Сересо.

Причины смерти парня не называются. Минчола считался перспективным игроком, он забил более 50 голов за юниорские команды Атлетико.

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