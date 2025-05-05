"Умею вкусно готовить": защитник Ворсклы – о нефутбольном таланте, желанном авто и команде мечты, где уже есть украинец
Любимый город: Харьков.
Блюдо и напиток: Стейк из красной рыбы и кофе.
Место для отдыха: Буковель в любое время года.
В каком городе или месте хотелось бы побывать: Юг Италии и Франции.
Желанная зарплата: Такая, чтобы родители больше не работали.
Амбассадором какого бренда хотели бы стать: Adidas.
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Авто мечты: MB g500.
Самый большой штраф: 10 тысяч гривен за красную карточку.
Любимые актеры: Тарас Цимбалюк и Тео Джеймс.
Актрисы: Зендея и Екатерина Кузнецова.
Какая литература нравится: Детективы или психология.
Лучшие черты характера: Уравновешенный, целеустремленный и ответственный.
Фобия: Высота, арахнофобия.
Три вещи, которые взяли бы на необитаемый остров: Книгу, мяч и еду.
Самый романтичный поступок: Такого еще не было.
Самая первая зарплата в футболе: Где-то 2500 гривен.
Самый стильный в Ворскле: Малыш.
Кто отвечает за атмосферу: Бацула.
Футбольный кумир: Сейчас такого нет, но когда был мал – Криштиану.
Команда мечты: Челси.
На каком стадионе отличиться: Энфилд.
Самая памятная победа: Когда победили Полесье в полуфинале Кубка Украины.
Самое обидное поражение: В финале Кубка.
Против кого в УПЛ тяжелее всего играть на своей позиции: Ванат.
Фейл в игре или во время тренировки: Ошибка в игре с Колосом, которая привела к пропущенному голу.
Нефутбольный талант: Умение вкусно готовить.
Цитата-девиз по жизни: Дисциплина побеждает мотивацию. Ты не всегда будешь мотивированным, но должен быть дисциплинированным , – сказал Хрипчук для YeSport.
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