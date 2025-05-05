Любимый город: Харьков.

Блюдо и напиток: Стейк из красной рыбы и кофе.

Место для отдыха: Буковель в любое время года.

В каком городе или месте хотелось бы побывать: Юг Италии и Франции.

Желанная зарплата: Такая, чтобы родители больше не работали.

Амбассадором какого бренда хотели бы стать: Adidas.

Ворскла официально отзаявила звездного легионера, который стремился поскорее покинуть Украину

Авто мечты: MB g500.

Самый большой штраф: 10 тысяч гривен за красную карточку.

Любимые актеры: Тарас Цимбалюк и Тео Джеймс.

Актрисы: Зендея и Екатерина Кузнецова.

Какая литература нравится: Детективы или психология.

Лучшие черты характера: Уравновешенный, целеустремленный и ответственный.

Фобия: Высота, арахнофобия.

Три вещи, которые взяли бы на необитаемый остров: Книгу, мяч и еду.

Самый романтичный поступок: Такого еще не было.

Самая первая зарплата в футболе: Где-то 2500 гривен.

Самый стильный в Ворскле: Малыш.

Кто отвечает за атмосферу: Бацула.

Футбольный кумир: Сейчас такого нет, но когда был мал – Криштиану.

Команда мечты: Челси.

На каком стадионе отличиться: Энфилд.

Самая памятная победа: Когда победили Полесье в полуфинале Кубка Украины.

Самое обидное поражение: В финале Кубка.

Против кого в УПЛ тяжелее всего играть на своей позиции: Ванат.

Фейл в игре или во время тренировки: Ошибка в игре с Колосом, которая привела к пропущенному голу.

Нефутбольный талант: Умение вкусно готовить.

Цитата-девиз по жизни: Дисциплина побеждает мотивацию. Ты не всегда будешь мотивированным, но должен быть дисциплинированным , – сказал Хрипчук для YeSport.

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