Ультрас Шахтера выразил свое отношение к переходу Ракицкого в Зенит

Фанат донецкого Шахтера рассказал, что ультрас думают о трансфере защитника Ярослава Ракицкого в Зенит.

"Конечно негативно отнеслись! Но давайте вспомним, что вся Украина писала в соцсетях: "Ярик, чемодан, вокзал, Россия!" Ну вот он, собственно говоря, сделал то, что писали в интернете. Здесь еще есть такой аспект. У него есть татуировки, посвященные Донецку. Он говорил, что он дончанин душой. Сейчас клуб переживает не лучшие времена, а он берет и в это время переезжает в другой клуб.

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Ну значит была просто показуха, когда он называл себя настоящим жителем Донецка. Когда делал татуировки, посвященные Донецку. Значит он просто был очередным игроком, который сегодня пришел, поиграл и завтра пошел в другой клуб. Он, значит, такой человек, что просто любит поговорить, и ничего больше.

Я думаю, что он также понимал, что не попадет больше в сборную, когда переходил в Зенит, переезжал в Россию. Как бы там ни было, но он сделал это хотя бы честно, а не лицемерно. Если не нравится ему Украина, то он поехал в Россию и тем самым отказался от сборной. Он хотя бы не лицемерно держит руку на сердце, когда играет гимн Украины.

Конечно, таким людям не место в сборной! Потому что идет война с Россией, наш город оккупирован. Российская армия оккупировала Донецк, она его уничтожает уже пятый год, и неизвестно сколько еще будет уничтожать! И сейчас во время войны наши футболисты едут в Россию. Я думаю, что они едут сознательно, и они прекрасно понимают, какие будут последствия. Как пострадает их репутация, их профессиональная будущая карьера. Ну хотя бы это честно, чем жить здесь и не любить нашу страну.

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Да, мы в Твиттере писали, что: Ярик, выбор не одобряем, но благодарим за ночные приборы, спальники, все остальное. Затем твит был удален. Отвечу коротко, как бы там ни было, он был игроком донецкого Шахтера, и мы не хотим ему делать хуже в новой, пусть и плохой, стране", – сказал фанат Шахтера Виталий FootballHub.