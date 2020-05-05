Ультрас Шахтера готовы выйти на протест из-за дел Стерненко и российского террориста Лягина

Ультрас донецкого Шахтера возмущены действиями суда по делам украинского активиста Сергея Стерненко и коллаборанта Романа Лягина.

"Мы, ультрас донецкого футбольного клуба Шахтер, внимательно следим за общественно-политической жизнью в Украине. И с удивлением и беспокойством наблюдаем за последними событиями, которые фактически разворачивают политику страны в противоположную сторону, по сравнению с курсом, который был отвоеван народом на Евромайдане и в войне с Россией.

Обеспокоенность вызывает давление со стороны власти на общественно активных украинцев и политика попустительства требованиям российского агрессора в переговорном процессе с вероятной последующей легализацией российских оккупационных структур. В этом контексте особое внимание мы уделяем маркерным делам, касающимся граждан Украины, которые активно и системно противостоят пророссийским силам.

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Одним из таких является дело общественного деятеля из Одессы Сергея Стерненко. На него было совершено целых три покушения. Во время последнего Сергей получил тяжелые ранения, но в ходе самообороны нанес также несколько ранений нападающим. Один из них погиб. Мы, как никто другой, знаем, что такое, когда тебя атакуют у своего дома. Мы, как никто другой, знаем, что такое самооборона при нападении на тебя.

Другим маркерным делом, за которым мы следим, является дело российского террориста и коллаборанта Романа Лягина. Он – один из руководителей и проводников российской оккупации Донецкой и Луганской областей. Дело Лягина разваливается в судах, а, по сути, саботируется. Существует вероятность, что Лягин не получит наказание, которое заслуживает, и хуже того – выйдет на свободу.

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Мы расцениваем дело Стерненко как наступление на украинцев с активной гражданской позицией, а развал дела Лягина – как попустительство антиукраинским силам. Ведь в зависимости от того, как будут развиваться события по делам Стерненко и Лягина, так будут развиваться и другие такие дела. Знаем, что попустительство антиукраинским силам вызывает войну, которая уничтожает города и приводит к катастрофе. Во второй раз мы переезжать не собираемся.

Если антиукраинские силы и в дальнейшем будут продолжать такую ​​деятельность, то мы будем вынуждены выйти на протест и решительно действовать для спасения Украины! Обращаемся ко всем фанатским движениям Украины с призывом внимательно следить как за общественно-политическими событиями в целом, так и конкретно за этими двумя маркерными делами в частности.

И напоследок:

1. Нет легализации российских оккупантов.

2. Украинцы имеют право на самозащиту.

3. Российские террористы должны сидеть в тюрьмах.

4. Донбасс – это Украина!

Ультрас Шахтер!", – говорится в заявлении на официальной странице ультрас "горняков" в Facebook.

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