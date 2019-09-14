Ультрас ПСЖ сделали суровое предупреждение Неймару

Болельщики парижан и до сих пор не простили бразильцу его стремление вернуться в Барселону.

"В чисто футбольном смысле Неймар является одним из величайших игроков своего поколения, но это далеко не самое важное для нас сегодня. Мы обвиняем его в том, что он несколько раз неуважительно отнесся к нашему клубу.

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Он пытался всеми способами перебраться в Барселону, в состав одного из наших основных европейских соперников, оставив свое окружение говорить вместо него... За исключением тех случаев, когда речь шла об обсуждении его лучших воспоминаний!

Теперь, когда игрок не сделал публичного заявления, не говоря уже об извинениях, он скоро вернется на поле нашего Парк де Пренс. Мы более чем скептически относимся к тому, что Неймар проведет еще один сезон в нашей футболке.

Группировка Virage Auteuil, в которой собраны наиболее лояльные поклонники клуба, должна показать, что действия Неймара не могут остаться без последствий. Поэтому мы приглашаем всех парижских фанатов, которые в тот или иной момент почувствовали себя обиженными, показать Неймару, что он больше не имеет права совершать ошибки и его путь искупления будет долгим... очень долгим", – говорится в заявлении фанатов, которое приводит Goal.

Напомним, опальный бразилец сегодня может впервые сыграть за ПСЖ в сезоне 2019/20: чемпионы Франции будут принимать Страсбур.

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