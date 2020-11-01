Как известно, в матче 8-го тура чемпионата Украины Минай на своем поле не смог одолеть Рух и расписал со львовской командой безголевую ничью.

Битва аутсайдеров в видеообзоре матча Минай – Рух

Часть болельщиков хозяев, несмотря на карантин, вызванный пандемией коронавируса, смогла пробраться на территорию стадиона, сообщает издание UA-Football. Однако после окончания поединка футболисты закарпатской команды проигнорировали фанатов, пройдя мимо. Подобное поведение вызвало возмущение в преданных ультрас и они не замедлили с официальным заявлением:

"Несмотря на карантин, части фанатов все же удалось проникнуть на территорию стадиона, чтобы поддержать родной клуб в домашнем матче против ФК Рух. Но игроки ФК Минай наверное не оценили верность своих болельщиков, потому что после финального свистка никто даже не подошел к углу стадиона, в котором находились болельщики. Стоит отметить, что это не первый раз! Даже игроки дубля массово игнорируют болельщиков после матча. Поэтому мы объявляем забастовку и прекращаем посещение всеx матчей клуба! На всех уровнях! Пока игроки не изменят свое отношение к болельщикам!".

Напомним, ничья принесла закарпатцам 6 очков и двенадцатую строчку турнирной таблицы. Команда Василия Кобина в текущем сезоне УПЛ добыла лишь одну победу и три ничьи. Также в пассиве Миная три поражения.

Львов победил Ворсклу и прервал 19-матчевую безвыигрышную серию – полтавчане потерпели первое поражение в сезоне