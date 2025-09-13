Фанаты Милана протестуют против клубной политики "россонери" и Ювентуса в Серии А.

Ультрас Милана объявили о продолжении протеста против руководства клуба. Как отмечает Football Italia, фанатская группировка подтвердила, что не будет поддерживать команду во время ближайшего домашнего матча против Болоньи и не отправится на выездной поединок с Ювентусом в октябре. Это уже пятый год подряд, когда миланские ультрас бойкотируют поездку в Турин.

В соцсетях фанаты объяснили свою позицию: "Никаких новостей по позорной системе продажи билетов с обязательной регистрацией на сайте Ювентуса. Поэтому уже пятый год подряд мы бойкотируем выезд в Турин".

Протест продолжится и на Сан-Сиро. "К сожалению, ситуация остается такой же, как в первых двух матчах на домашнем стадионе. Если что-то и изменилось, то только в худшую сторону. Поэтому с большим сожалением и разочарованием сообщаем: изменений в нашем поведении не будет", – говорится в заявлении.

Важно, что протест ультрас не связан с результатами команды. Причины глубже – руководство клуба запретило части фанатов покупать билеты и абонементы на сектор Secondo anello blu, который традиционно был территорией миланских ультрас. Также на стадионе запретили вносить часть баннеров.

К тому же последние месяцы в Италии продолжаются расследования относительно возможных связей некоторых группировок ультрас Милана и Интера с мафией. Это еще больше обострило ситуацию между фанатами и клубами.

Таким образом, молчаливый протест на трибунах и бойкот выездов продолжается, а противостояние между ультрас и руководством Милана только набирает обороты.

