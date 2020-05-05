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Ультрас Карпат заявили о готовности принять участие в протестах в поддержку Стерненко

22:29 39 Читати українською
Ультрас Карпат заявили о готовности принять участие в протестах в поддержку Стерненко
Ультрас Карпат / Фото из открытых источников

Ультрас Карпат вслед за коллегами из Динамо и Шахтера объявили о поддержке общественного активиста Сергея Стерненко.

"В связи с последними событиями в деле участника Революции Достоинства и известного общественного активиста Сергея Стерненко мы, ультрас ФК Карпаты Львов, хотим выразить ему свою поддержку и заявить о готовности принять участие в акциях протеста в случае дальнейшего произвола определенных должностных лиц, которые хотят предъявить ему обвинения в тяжком преступлении.

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Все началось с заказанных антиукраинскими и криминальными элементами вооруженных покушений на Сергея за его активную гражданскую позицию. На жизнь активиста преступники покушались трижды, а во время последнего Сергей, обороняясь от двух человек, ранил одного из нападавших, в результате чего тот скончался, другой в то время убежал.

А дальше соответствующие органы, вероятно, с подачи самих заказчиков не предъявляли кому-либо обвинений до настоящего момента. Сейчас Сергея хотят обвинить в умышленном убийстве. Если такой прецедент произойдет, то это будет свидетельствовать о заказном характере дела и нарушения прав гражданина на защиту своей жизни и здоровья. В таком случае мы готовы к активным действиям в поддержку Сергея Стерненко.

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Не допустим нарушения права украинцев на самозащиту и реванша врагов Украины! Призываем другие фанатские движения и общественные организации проявить солидарность и выразить свою поддержку! Следующим может быть каждый из нас!" – говорится в официальном заявлении ультрас Карпат в
Facebook.

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Теги
Сергей Стерненко футбольные фанаты Фанаты Карпат Карпаты Карпаты ультрас
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