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Ультрас Карпат призвали болельщиков довериться изменениям во львовском клубе

22:08 - Читати українською
Ультрас Карпат призвали болельщиков довериться изменениям во львовском клубе
Фанаты Карпат / Фото ФК Карпаты

Активные фанаты львовского клуба выступили с заявлением о дальнейшей судьбе Карпат.

"В связи с сегодняшней незаурядной новостью, мы – Ультрас Карпат – в целом хотим заявить лишь одно: все, у кого "карпатовское" сердце – доверьтесь! Остальные – проходите мимо. Продолжение следует", – говорится в заявлении ультрас в Instagram.

Карпаты официально объявили о смене логотипа

Напомним, Карпаты сделали ребрендинг клуба и презентовали новый логотип. Права на историческую эмблему "зелено-белые" передали фанатам клуба.

По итогам прошлого сезона УПЛ, "зелено-белые" заняли последнее место и покинули элитный дивизион.

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