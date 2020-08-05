Ультрас Карпат призвали болельщиков довериться изменениям во львовском клубе

"В связи с сегодняшней незаурядной новостью, мы – Ультрас Карпат – в целом хотим заявить лишь одно: все, у кого "карпатовское" сердце – доверьтесь! Остальные – проходите мимо. Продолжение следует", – говорится в заявлении ультрас в Instagram.

Карпаты официально объявили о смене логотипа

Напомним, Карпаты сделали ребрендинг клуба и презентовали новый логотип. Права на историческую эмблему "зелено-белые" передали фанатам клуба.

По итогам прошлого сезона УПЛ, "зелено-белые" заняли последнее место и покинули элитный дивизион.

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