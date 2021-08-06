Трансфер Ромелу Лукаку в Челси может решить финансовые проблемы Интера, но зато создаст другие.

Активные фанаты "нерадзурри" напомнили боссам клуба, что Ашраф Хакими должен был стать единственным лидером, который покинет клуб. "Остерегайтесь... Обещания должны быть выполнены", – говорилось на баннере, вывешенном ультрас.

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Позже также было опубликовано открытое письмо: "Любой вид трансферной деятельности теперь должен, как было согласовано, улучшать состав. Зарабатывание денег без адекватных инвестиций неприемлемо. Это применимо для любого игрока.

Мы не позволим относиться ко всем, как к дуракам, и будем действовать смотря на то, что нам сказали в конце сезона. Мы не думаем, что здесь нужно еще что-то говорить".

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