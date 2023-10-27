Ультрас Интера планируют раздать болельщикам 30 тысяч свистков на трибунах Сан-Сиро. Они хотят встретить громким свистом каждое касание Лукаку к мячу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Форвард в прошлом сезоне дошел с Интером до финала Лиги чемпионов, а перед тем провел еще два сильных года за клуб. Однако летом Ромелу "изменил Интеру" переговорами с Ювентусом.

Лукаку сейчас выступает за Рому на правах аренды из Челси. Бельгиец набрал хорошую форму и с середины сентября забил 12 голов в матчах за сборную и "волков".

Матч Интер – Рома состоится 29 октября. Старт в 19:00 по Киеву.